Śląskie. Zatrzymał się na czerwonym świetle i … uciął sobie drzemkę

Do zdarzenia doszło w Myszkowie na ulicy Koziegłowskiej. Kierowca daewoo tico, jechał od Lgoty Nadwarcie w kierunku Żarek. W pewnej chwili zatrzymał swój samochód na czerwonym świetle i nie wyłączając silnika... zasnął. Zaniepokojeni widokiem świadkowie, powiadomili o tym mundurowych.

Patrol drogówki, po dojechaniu na miejsce zdarzenia zauważył samochód i śpiącego za kierownicą mężczyznę. Funkcjonariusze w pierwszej chwili myśleli, że mężczyzna zasłabł i potrzebuje pomocy lekarskiej. Szybko, bo po otwarciu drzwi samochodu stało się jasne, co zaszło. Z wnętrza aż buchnęło zapachem alkoholu, to on był powodem nietypowego zachowania kierowcy.