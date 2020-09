Opole. Zderzenie czterech samochodów. Szokujące nagranie

Jak informuje policja, na drodze krajowej nr 46 pod Dąbrową, gdzie droga rozszerza się do trzech pasów, doszło do zderzenia czterech pojazdów. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 23-letni kierowca niebieskiego bmw nie dostosował prędkości do panujących warunków. Stracił panowanie nad pojazdem - mówi portalowi opole.naszemiasto.pl Agnieszka Nierychła z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.