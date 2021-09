Śląskie. Z młodej sarny zrobili zwierzątko domowe

O sytuacji powiadomione zostały odpowiednie służby, które zajęły się młodą sarną. W stosunku do 35-letniej właścicielki posesji skierowany został wniosek do sądu o naruszenie artykułu 51 prawa łowieckiego, który mówi m.in. o przetrzymywaniu zwierzyny bez odpowiedniego pozwolenia, co zagrożone jest grzywną.