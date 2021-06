Dąbrowa Górnicza. Walka z kłusownikami, zlikwidowali wnyki na "grubą" zwierzynę

Dodajmy, że kłusownictwo to naruszenie prawa łowieckiego oraz kodeksu karnego i grozi za nie do pięciu lat więzienia oraz wysokie grzywny. - Jest to nie tylko problem służb państwowych. Jeżeli chcemy podziwiać otaczającą nas faunę i florę oraz nie bać się wchodzić do lasu wraz ze swoimi dziećmi, musimy mieć oczy szeroko otwarte i sami zwalczać przestępczość występującą w lesie – apelują policja i służby leśne.