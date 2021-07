Weekend na Śląsku. Dzikie ostępy w Beskidach. Tu nie spotkasz turystów

Weekend na Śląsku. Przez Czupel na Magurkę Wilkowicką

Po szaleństwach na Żarze, warto ruszyć na szlak. Z Międzybrodzia Bialskiego idziemy na Magurkę Wilkowicką i dalej do Bielska-Białej. Mamy do dyspozycji krótszy żółty szlak, lub dłuższy czerwony i niebieski, ale za to przez Czupel. To najwyższy szczyt Beskidu Małego. W przeszłości było z nimi sporo zamieszania.