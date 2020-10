Śląskie. W tramwaju o historii

W niemal każdą sobotę, aż do 19 grudnia tramwaj będzie dowoził widzów na wybrane spektakle obu teatrów. Z Katowic odjazd o godz. 17.00, z Sosnowca – 18.00.

"Co dzieli Śląsk i Zagłębie? Rzeki. Przez Przemszę i Brynicę przebiegała najbardziej trwała w polskiej historii granica: między plemionami Wiślan i Opolan, między Śląskiem a Małopolską, między zaborem pruskim i rosyjskim, między Polską a Niemcami… Więc oprócz rzek, Śląsk i Zagłębie przez wieki dzieliła też historia. Ale do jakiego stopnia i czy na pewno? Tak bliskich sąsiadów wiele przecież musiało też łączyć. I rzeczywiście: wspólne mianowniki są liczne, a wspólnota doświadczeń wyraźna. Zwłaszcza jeśli na historię regionu spojrzymy nie ze zwyczajowego – narodowego – punktu widzenia. Wydarzenia zagłębiowskie musiały odbijać się echem na Śląsku i odwrotnie. Słuchowisko SPRAWA! skupia się na dwóch zaskakująco do siebie podobnych momentach: rewolucji 1905 roku na Zagłębiu i powstaniach śląskich" - opisują organizatorzy przedsięwzięcia.