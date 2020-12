Śląskie. Szczepionka na COVID-19. Do końca tygodnia 4,5 tys. zaszczepionych

W poniedziałek zaszczepiono kolejnych 315 medyków. W środę do regionu dotarła kolejna partia szczepionek z Agencji Rezerw Materiałowych – blisko 2 tys. dawek. Trafiły do 10 szpitali w województwie, m.in. do znanego w całej Polsce Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Według służb wojewody śląskiego akcja szczepienia przebiega sprawnie. Nie ma sygnałów, by ktoś po szczepieniu źle się poczuł.