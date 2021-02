Śląsk. Szczepienia na COVID-19. W Tarnowskich Górach strażacy dowożą seniorów

- Strażacy zapisują jednocześnie terminy drugiego szczepienia dowożonych osób, tak by pomóc im w transporcie do wyznaczonego punktu – mówi Grzegorz Pysik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego. – Druhowie pomagają osobom starszym z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz sprawnym ruchowo ale z ograniczeniami komunikacyjnymi, niezdolnym do samodzielnego dotarcia do punktu szczepień z racji wieku, uwarunkowań społecznych, czy rodzinnych – dodaje.