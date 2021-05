Śląskie. Rok Górali zainaugurowany. Ma przybliżyć tradycje i kulturę góralską

- Różnorodność motywuje, buduje i rozwija. Śląsk administracyjnie jest dość szeroki, ale skupia fantastycznych ludzii. Mam nadzieję, że Rok Górali nie jest jednorazowym wydarzeniem. Znajdziemy formułę, by pokazywać naszą różnorodność nie tylko regionalne, ale i ponadregionalnie lub transgranicznie. Śląskie kojarzy się wciąż z regionem węglowym, ale ten przemysł odchodzi do przeszłości. Mamy fantastyczne rejony zielone. Ambicją województwa jest, by pokazywać gminy górskie. Śląsk potrzebuje zmiany swojego wizerunku – mówił podczas imprezy inaugurującej w Radziechowach.