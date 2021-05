Śląskie. Policjanci w Raciborzu żegnają zastrzelonego kolegę. Michał Kędzierski miał 43 lata

Śląskie. Policjant zastrzelony w Raciborzu

Do tragedii w Raciborzu odniósł się komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk . "Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi, który wypełniając słowa roty ślubowania, zginął zastrzelony przez bandytę. Środowisko policyjne pozostaje w głębokim żalu i smutku, a sercem z rodziną i najbliższymi. Cześć Jego Pamięci" - napisał na Twitterze.

Racibórz wstrząśnięty tragedią. Ujawniono szczegóły ws. śmierci policjanta

Jak podał lokalny portal nowiny.pl, Michał Kędzierski był przez wiele lat jednym z głosów radia Vanessa, a później twarzą Raciborskiej Telewizji Kablowej. Znany był również jako didżej dyskotek i prowadzący imprezy plenerowe. - Przez kolegów nazywany był często "Kędziorem" lub zdrobniale "Kędziorkiem". Zawsze życzliwy i chętny do współpracy, a nade wszystko wesoły - wspominają dziennikarze.

Po wstąpieniu do policji wspomagał pracę służb prasowych raciborskiej komendy. Ostatnio służył w wydziale prewencji.

Śląskie. Śmiertelne strzały do policjanta w Raciborzu. Napastnik postrzelony

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 8.00 rano gdy policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego zostali skierowani na interwencję w okolicę stacji benzynowej. Przebrany za policjanta mężczyzna prawdopodobnie był pijany lub pod wpływem innych środków odurzających i mógł poruszać się samochodem marki renault.

- Mundurowi pojechali we wskazane miejsce, jednak mężczyzna przemieścił się samochodem i policjanci zatrzymali go na ulicy Chełmońskiego. Podczas interwencji mężczyzna wyciągnął broń i oddał strzały w kierunku policjanta. Jego kolega z patrolu postrzelił napastnika w udo, a następnie go obezwładnił i zatrzymał – poinformowała śląska policja.