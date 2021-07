Śląskie. Pacjenci na lodzie. Szpital w Rybniku zawiesił działalność czterech oddziałów

Zawnioskowaliśmy do wojewody śląskiego o zawieszenie od dnia 1 lipca oddziałów: pediatrii do 31 sierpnia, otolaryngologii dziecięcej do 31 października, otolaryngologii dorosłych do 31 sierpnia i oddziału wewnętrznego (do 30 września) – poinformowała w czwartek dyrektor szpitala Ewa Fica.