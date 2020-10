Śląskie. Oszust wyłudził od górników co najmniej 1,7 mln złotych

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Rybniku zatrzymali w środę Bartłomieja P., byłego prezesa zarządu spółki Real Estate Inwestorbp z siedzibą w Warszawie. Do zatrzymania doszło na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Podejrzany usłyszał zarzuty doprowadzenia co najmniej 177 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej wysokości co najmniej 1,7 miliona złotych. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.