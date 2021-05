Śląskie. Nie ma na to zgody w Bytomiu. Miasto zachęca do posprzątania

- Prowadzone od ostatnich dwóch lat akcje społeczne, podczas których wspólnie sprzątaliśmy nasze miasto pokazały, że nie ma naszej zgody na zaśmiecanie Bytomia. Zachęcam do udziału w tej inicjatywie, zaangażowania znajomych i sąsiadów. Razem możemy więcej, co już nie raz udowodniliśmy - mówi prezydent Mariusz Wołosz .

Bytom. Sprzątanie świata. Gdzie odebrać worki i rękawiczki

Worki i rękawiczki można odbierać w Biurze Promocji Bytomia od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Sprzęt niezbędny do rozprawienia się z odpadami będzie wydawany także w lokalu w Bytomiu w godzinach jego dyżurowania.