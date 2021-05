Koleje Śląskie zmieniają taryfę. Od poniedziałku 10 maja nowe ceny biletów. Niektóre tanieją

Od poniedziałku 10 maja Koleje Śląskie wprowadzą pierwszą część zmian w taryfie przewozowej. Średnia podwyżka cen biletów wyniesie według Kolei Śląskich około 13 procent. Modyfikacje mają być wprowadzane etapami do przyszłego roku.

Przewoźnik, który codziennie uruchamia około 400 pociągów, podkreśla, że to pierwsza kompleksowa zmiana cenników od pięciu lat i pierwsza istotna przebudowa cenników od początku istnienia Kolei Śląskich.

- Zmiana taryfy Kolei Śląskich przede wszystkim ma na celu wprowadzenie prostej taryfy, a także wdrożenie atrakcyjnych ofert, które zachęcą pasażerów do podróżowania z nami - mówi prezes Kolei Śląskich Aleksander Drzewiecki.

Koleje Śląskie regulują taryfy opłat. Średnia podwyżka 13 procent

Średnia podwyżka cen biletów Kolei Śląskich wyniesie około 13 procent. Nie wszystkie ceny biletów zostaną jednak podwyższone - część z nich zostanie również obniżonych.

Bez zmian pozostaną np. ceny przejazdów w relacjach Mysłowice – Katowice (4 zł) i Tychy – Katowice, (4,50 zł). Spadną ceny przejazdów z Sosnowca i Świętochłowic do Katowic (z 5 zł do 4,50 zł, a poza szczytem od września do 3,82 zł), z Rudy Śląskiej do Katowic (z 6 zł do 5,50 zł), z Raciborza do Rybnika (z 8 zł do 7 zł) czy z Kluczborka do Katowic (z 16 zł do 15,50 zł).

Wzrosną ceny biletów jednorazowych np. z Bytomia do Katowic (z 4 zł do 4,50 zł), z Lublińca do Częstochowy (z 3 zł do 5 zł), z Tarnowskich Gór do Katowic (z 5 zł do 6 zł), z Zabrza do Katowic (z 6 zł do 6,50 zł) czy z Gliwic do Katowic (z 6 zł do 7 zł).

Wyższe podwyżki będą na dłuższych trasach, np. z Rybnika do Katowic (z 9 zł na 13 zł; poza szczytem 11,05 zł), z Bielska-Białej do Katowic (z 14 zł na 17,50 zł) czy z Katowic do Wisły Głębiec (z 15 zł na 19,50 zł).

Koleje Śląskie wprowadzają nową taryfę od 10 maja

Ceny niektórych biletów miesięcznych pozostaną bez zmian (np. Tychy – Katowice 120 zł w ofercie liniowej czy Mysłowice – Katowice 90 zł w ofercie krakowskiej). Niektóre ceny spadną (np. z Zabrza do Katowic ze 150 zł do 148 zł czy z Raciborza do Rybnika z 220 zł do 159 zł w ofercie liniowej); inne wzrosną (np. z Chorzowa Miasta i Bytomia do Katowic z 80 zł do 120 zł czy z Tarnowskich Gór do Katowic ze 120 zł do 154 zł)

Po modyfikacji taryfy, Koleje Śląskie nadal będą jednym z najtańszych przewoźników kolejowych w Polsce – przekonuje przewoźnik.

_-_ Podążamy za trendami europejskich kolei regionalnych, które bazują na prostych i zrozumiałych taryfach. Naszym celem jest wdrożenie rozwiązań, które zapewnią czytelne i sprawiedliwe zasady podróżowania pociągami Kolei Śląskich dla wszystkich pasażerów – dodaje Aleksander Drzewiecki.

Modyfikacje będą wprowadzane etapami. Pierwsza faza zmian wejdzie w życie w dniu 10 maja 2021 roku, druga we wrześniu 2021 roku, zaś cały proces powinien zakończyć się w 2022 roku.

- We wrześniu pojawią się nowe oferty. Ponadto, na części tras wprowadzimy wtedy również możliwość korzystania z innowacyjnej taryfy pozaszczytowej ze zniżką do 20 procent – podkreśla prezes Kolei Śląskich.

Koleje Śląskie zmieniają ceny biletów od 10 maja. Drugi etap od września

Po wakacjach wprowadzone zostaną oferty dla różnych odbiorców, w tym seniorów, rodzin czy małych grup podróżnych. Od września dostępne będą: dobowy bilet sieciowy Silesia 24 za 38 zł oraz bilet Silesia 24 Duo, umożliwiający zabranie w dni wolne od pracy drugiej osoby za 1 zł. Strefowy Superbilet ma umożliwiać korzystanie z pociągów KŚ i komunikacji ZTM.

We wrześniowym etapie planowane jest również rozszerzenie dostępności przedsprzedaży biletów z ofert specjalnych z 7 do 30 dni. Bilety, według nowych cenników, będzie można nabyć od 10 maja w kasach biletowych, w pociągach, biletomatach, punktach na mieście, w sklepie internetowym oraz aplikacjach mobilnych.