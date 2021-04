Śląskie. Rozpoczynają się prace nad nowym rozkładem jazdy. Koleje Śląskie czekają na sugestie pasażerów

Obecny rozkład jazdy Kolei Śląskich wszedł w życie, podobnie jak na całej kolei w kraju, 13 grudnia Należący do woj. śląskiego przewoźnik wskazuje, że przygotowanie każdego rozkładu poprzedza wiele miesięcy wieloaspektowych prac, które zaczynają się już w kwietniu.

- Siatka połączeń kolejowych na terenie woj. śląskiego każdorazowo budowana jest od podstaw. Specjaliści przygotowujący nowy rozkład jazdy muszą zarówno brać pod uwagę połączenia przewoźników mających wyższy priorytet na szlakach, jak i dostosować się do obecnie dostępnej infrastruktury kolejowej na poszczególnych odcinkach. Wieloaspektowość tego procesu wymaga rozpoczęcia prac już w kwietniu, aby finalny roczny rozkład jazdy mógł wejść w życie w grudniu – wyjaśniły Koleje Śląskie.

Śląskie. Koleje Śląskie czekają na sugestie pasażerów

- Z uwagi na fakt, że to pasażerowie oraz ich komfort i bezpieczeństwo są najważniejszym priorytetem dla przewoźnika, Koleje Śląskiewychodzą naprzeciw i zachęcają do składania swoich sugestii oraz propozycji dotyczących rocznego rozkładu jazdy 2021/2022 – zadeklarował przewoźnik, wskazując właściwy adres poczty elektronicznej: rozkladjazdy@kolejeslaskie.com i termin - do 30 czerwca br.