Śląskie. Będzie łatwiej przejechać. GDDKiA zbuduje system zarządzania ruchem

System zarządzania ruchem w woj. śląskim ma obejmować ok. 240 znaków zmiennej treści, 13 nadajników do informowania kierowców przez radia CB, ok. 130 kamer do podglądu sytuacji na drogach, 19 stacji pogodowych do zbierania danych pogodowych, 13 stacji ciągłego liczenia pojazdów (pomiar natężenia, płynności ruchu), 330 innego typu urządzeń służących wykrywaniu zdarzeń drogowych (jak zator, nagła zmiana warunków ruchu, pojazd jadący pod prąd) oraz 27 zestawów urządzeń służących pomiarowi czasu przejazdu z punktu do punktu.