Awaria systemu kontroli powietrznej nad Polską. Prokuratura umorzyła śledztwo

Chodzi o zakłócenia działania systemu kontroli lotów. Do awarii doszło w nocy z 16 na 17 grudnia 2016 r. Przez pół godziny nie działały radary, system łączności radiowej i telefonicznej.

Jak ustaliło RMF FM, prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie. Uznano, że nikt nie zakłócił działania systemu. Śledczy stwierdzili, że nie mogą komukolwiek postawić zarzutów spowodowania zagrożenia w ruchu lotniczym, bo do niego nie doszło. W czasie awarii kontrola lotniska mogła skontaktować się z załogami samolotów przez niezależne radiostacje i sygnalizatory świetlne. Samoloty są też wyposażone w systemy antykolizyjne TCAS I ACAS.

W grudniu w centrum zarządzania ruchem lotniczym w Warszawie przeprowadzono test awaryjnego zasilania elektrycznego dla systemów kontroli ruchu. Polegał on na odłączeniu zasilania z sieci i przejścia na zasilanie z akumulatorów. W wyniku testów przestały działać radary, system łączności radiowej i telefonicznej. Samoloty lecące do Polski nie mogły wlecieć do kraju.