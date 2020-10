Śląskie. Katowickie Międzynarodowe Centrum Kongresowe zamieni się w szpital

Tymczasowy szpital dla chorych na COVID-19 będzie się mieścił w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w centrum Katowic. Przystosowanie obiektu do tego celu ma zająć od kilku do kilkunastu dni. Budynek pomieści ok. 500 łóżek.

W Katowicach szpital tymczasowy ma działać w MCK. (MCK, Fot: MCK)