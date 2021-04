Śląskie. Drogowa kontrola doprowadziła w Mysłowicach do warsztatu pełnego "skarbów"

Do zatrzymania mężczyzny doszło w miniony wtorek, gdy policjanci z drogówki i kryminalni z mysłowickiej komendy prowadzili działania "Alkohol i narkotyki". Mundurowi wspierani byli przez przewodnika "Luki" i "Enigmy" - psów wyszkolonych do tropienia narkotyków z komendy miejskiej w Katowicach.

55-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Wczoraj usłyszał zarzuty, a sąd, na wniosek śledczych, zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Siemianowice Śląskie. Narkotyki, kierowanie pod wpływem, brak prawa jazdy

Do podobnego ujęcia doszło w kwietniu także w Siemianowicach Śląskich . Policyjni wywiadowcy zatrzymali do kontroli volkswagena. Jego kierowca był im znany z wcześniejszych spraw związanych z przestępczością narkotykową. I tym razem 27-latek nie był "czysty".

- Policjanci we wnętrzu samochodu znaleźli foliowy woreczek z suszem roślinnym. Mężczyzna przyznał się, że należy do niego i powiedział, że jest to marihuana. Badanie narkotesterem wykazało, że prowadził pod wpływem środków odurzających.