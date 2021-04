Śląskie. "Trafiony" w Siemianowicach Śląskich. Narkotyki, kierowanie pod wpływem, brak prawa jazdy

I tym razem miał on schowaną w aucie marihuanę, a mężczyzna prowadził pod wpływem narkotyków i nie posiadał prawa jazdy. Kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzuty za popełnione przestępstwa.

Policyjni wywiadowcy z Siemianowic Śląskich zatrzymali do kontroli volkswagena. Jego kierowca był im znany z wcześniejszych spraw związanych z przestępczością narkotykową. I tym razem 27-latek nie był "czysty".

- Policjanci we wnętrzu samochodu znaleźli foliowy woreczek z suszem roślinnym. Mężczyzna przyznał się, że należy do niego i powiedział, że jest to marihuana. Jego słowa potwierdził wykonany test – przekazały służby prasowe śląskiej policji.