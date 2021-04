Dąbrowa Górnicza. Był znany policjantom. Postanowili go sprawdzić, mieli nosa...

Wywiadowcy z dąbrowskiej komendy w czwartek, 28 kwietnia, późnym popołudniem podczas patrolowania miasta zauważyli znanego im mężczyznę, kierującego osobowym audi. Postanowili go sprawdzić. Przypuszczali, że może nielegalnie poruszać się autem po drogach. Mieli rację. Mężczyzna kierował osobówką mimo zakazu prowadzenia pojazdów. Ponadto 44-latek zachowywał się nerwowo, co wzbudziło ich podejrzenia.

Dąbrowa Górnicza. 44-latek wpadł z narkotykami

Stróże prawa zatrzymali 44-latka i przewieźli go do policyjnego aresztu. Badania testerem potwierdziły, że zabezpieczona substancja to amfetamina. Blisko 500 porcji środków odurzających trafiło do laboratorium. Teraz mężczyzna odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków i prowadzenie pojazdu pomimo sądowego zakazu. Za te przestępstwa grozi mu nawet do 10 lat za kratkami.