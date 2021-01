Dąbrowa Górnicza. Właściciele ogródków działkowych i garaży odetchną. Wpadł seryjny włamywacz

Pierwsze sygnały o tym, że dochodzi do częstych kradzieży mienia z altanek w ogródkach działkowych, policjanci z Dąbrowy Górniczej otrzymali w ostatnim kwartale 2020 roku. Do stycznia 2021 roku śledczy odnotowali łącznie blisko 40 przypadków włamań. Obiektami, które znajdowały się w zainteresowaniu włamywacza, były nie tylko ogrodowe altanki, ale również garaże. Włamywacz nie ograniczał się do Dąbrowy Górniczej, ale też działał na terenie Sosnowca, Czeladzi i Będzina.