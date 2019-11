USA. Donald Trump wyprowadza się z Nowego Jorku

"Pomimo płacenia wysokich podatków, Nowy Jork zaczął mnie źle traktować" - stwierdził na Twitterze Donald Trump. 45. prezydent USA zaznaczył jednocześnie, że "miłuje mieszkańców miasta", jednak zamierza się z niego wyprowadzić.

W serii wieczornych wpisów Donald Trump przekazał internautom, że przenosi się na stałe na Florydę. Jego prywatna rezydencja Mar-a-Lago w Palm Beach, która jest zarazem kompleksem hotelowo-rekreacyjnym z polami do gry w golfa, będzie dla niego i jego rodziny stałym miejscem zamieszkania. "Tak będzie najlepiej dla wszystkich zainteresowanych" - dodał.

Mimo tej deklaracji, Trump najbliższe 5 lat zamierza spędzić w Waszyngtonie w Białym Domu. "Jest to miejsce, które prawdziwie pokochałem i gdzie pozostanę, miejmy nadzieję, na kolejne 5 lat, by czynić Amerykę znowu wielką" - oświadczył, nawiązując do swojego kampanijnego hasła.