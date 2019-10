Impeachment Donalda Trumpa. John Bolton wezwany przed komisję

To może być kolejny zwrot ws. impeachmentu Donalda Trumpa. Demokraci, którzy prowadzą śledztwo w Izbie Reprezentantów, poprosili o zeznania byłego doradcę ds. bezpieczeństwa Johna Boltona oraz 2 kluczowych prawników Białego Domu. Do przesłuchania ma dojść w przyszłym tygodniu.



Jonh Bolton był jednym z najważniejszych współpracowników w administracji 45. prezydenta USA. To właśnie on odpowiadał za lwią część amerykańskiej dyplomacji - szczególnie w podejściu do zagadnień dotyczących Iranu, Korei Północnej czy Afganistanu. Został zwolniony przez Donalda Trumpa w połowie września. "Jego usługi nie są już potrzebne w Białym Domu" - napisał Republikanin w swoim stylu na Twitterze.