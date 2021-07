Śląskie. Do apteki nie tylko po leki. Można się zaszczepić przeciw Covid-19

- Zachęcamy apteki ogólnodostępne z województwa śląskiego, które jeszcze nie wykonują szczepień, do dołączenia do Narodowego Programu Szczepień. Nabór nadal jest otwarty – wystarczy złożyć drogą elektroniczną odpowiedni wniosek do Oddziału Wojewódzkiego NFZ - przekazują urzędnicy Śląskiego UW.