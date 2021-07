Śląskie. Handlowali narkotykami, zasiądą na ławie oskarżonych

Śledztwo w tej sprawie prowadził Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach. - Ustalono, że na terenie województwa śląskiego działała zorganizowana przez Jarosława Ł. grupa przestępcza, która zajmowała się obrotem ekstazy, marihuaną oraz dopalaczami. Przestępcy działali w Bielsku-Białej, Cieszynie, Ustroniu, Kozach i innych miejscowościach, w okresie co najmniej od października 2016 r. do lutego 2020 r. - poinformowała Prokuratura Krajowa.