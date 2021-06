Katowice. Chcieli świętować awans do I ligi. Mieli zakaz, wtargnęli na teren stadionu

Pomimo tego 40-latek wspólnie z 31-letnim kolegą wtargnęli na teren imprezy masowej, wchodząc na sektor stadionu. - Zostali zatrzymani przez katowickich policjantów. Kolejny z zatrzymanych to 27-latek, który wbiegł na murawę boiska i pobiegł do budynku klubowego – poinformowała we wtorek katowicka policja.