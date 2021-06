Jastrzębie-Zdrój. Pijany jechał rowerem, zdziwiony, że dostał mandat

Komenda policji w Jastrzębiu-Zdroju poinformowała o zatrzymaniu do kontroli drogowej rowerzystę. - Sposób jego jazdy wskazywał, że może być on pod wpływem alkoholu. Cyklistą okazał się 32-letni jastrzębianin, od którego wyraźnie czuć było alkohol. Przeprowadzone badanie wykazało 2,8 promila alkoholu. Policjanci za to wykroczenie ukarali go mandatem karnym w wysokości 500 zł - wyjaśnia policja.