Śląskie. Potężne burze, zniszczone dachy, połamane drzewa i podtopienia

Niestety, na tym nie koniec. Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW-PIB ostrzega, że jest on ogromny i bardzo niebezpieczny. Ulewne opady deszczu mogą wynieść lokalnie nawet do 90 l/mkw., a porywy wiatru - do 120 km/h. Alert trzeciego stopnia dla województwa śląskiego obowiązuje do czwartku, 15 lipca, rano.