Śląskie. Arcybiskup katowicki Skworc udzielił dyspensy od mszy

"Mając na uwadze, że całe terytorium naszego kraju objęto tzw. czerwoną strefą, wszystkim wiernym udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. w okresie obowiązywania obostrzeń " - zakomunikował metropolita.

Skworc wskazał, że do obowiązku proboszcza parafii należy podanie do publicznej wiadomości liczby osób mogących uczestniczyć we mszy i w nabożeństwach (1 osoba na 7 metrów kwadratowych) i zalecił oznaczenie miejsc w kościele z zachowaniem koniecznego dystansu.