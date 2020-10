Koronawirus. Wirusolog: Strajk w całej Polsce w czasie pandemii nie prowadzi do niczego dobrego

Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane z resortu zdrowia

Jak tłumaczy prof. Gut: - Wirus jest poza naszym organizmem istotą martwą. To my działamy na jego korzyść, w zależności od tego, co robimy. Jeśli lekceważymy wirusa, uważamy, że go nie ma, nie stosujemy podstawowych zasad, to on się szerzy. Jeśli postawimy mu bariery, to albo go powstrzymamy, albo przynajmniej liczba zakażeń zacznie spadać.