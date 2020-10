Katowice. Metropolita katowicki zakażony koronawirusem, wydano specjalny komunikat dot. sytuacji epidemiologicznej

W niedzielę, we wszystkich parafiach archidiecezji, wierni wysłuchali specjalnego komunikatu wikariusza generalnego, biskupa Marka Szkudły dot. sytuacji epidemicznej. Prosi w nim, m.in. o to, by pamiętać o podstawowych przepisach i zaleceniach sanitarnych oraz by nie przekraczać dystansu społecznego. Biskup poprosił wiernych także o modlitwę za całą służbę zdrowia i wszystkich chorych, zwłaszcza na COVID-19.