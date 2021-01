Śląsk. Zatrzęsło w kopalni Staszic-Wujek. "Telewizor mi się zabujał"

- Wstrząs miał siłę 5 razy 10 do 6 potęgi dżula. Do wstrząsu doszło płytko, dlatego był dość mocno odczuwalny na powierzchni. W godzinę otrzymaliśmy osiem zgłoszeń od mieszkańców – przyznał dyspozytor WUG-u, który poinformował jednocześnie, że w kopalni nikomu nic się nie stało.

Śląsk. Tąpnięcie w kopalni Staszic-Wujek w grudniu

Wstrząs zarejestrowały sejsmografy stacji w Niedzicy na Spiszu i pod zamkiem Książ na Dolnym Śląsku. Co jednak ciekawe, mogły one też odnotować trzęsienie ziemi o sile 6,8 w Mongolii, do którego doszło kilka minut wcześniej pod jeziorem Chubsuguł, w pobliżu granicy z Rosją. Fale sejsmiczne wywołane tym wstrząsem mogły dotrzeć również do Polski.