Śląsk. Szpital w Mysłowicach się wzbogacił. Są dwie nowe pracownie

"Jesteśmy przekonani, że inwestycja przyniesie wymierne korzyści dla społeczności lokalnej oraz zapewni dostęp do wysokiej klasy świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, co bezpośrednio doprowadzi do zmniejszenia liczby zachorowań i zgonów z przyczyn chorób układu krążenia i nowotworowych" – napisano w komunikacie mysłowickiego magistratu.