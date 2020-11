Śląsk. Ruszyła przebudowa dworca w Bieruniu Nowym. Mocno spóźniona

Modernizacja starego budynku dworca i przystosowanie go do pełnienia funkcji nowoczesnego Centrum Przesiadkowego - wraz z Bike&Ride oraz Park &Ride - to ostatnie z zadań większego projektu, które nie zostało jeszcze zrealizowane. Pozostałe inwestycje w ramach tego wieloelementowego projektu służą już mieszkańcom Bierunia.