Bielsko-Biała. Większa szansa dla chorych na raka. W bielskim szpitalu otwarto pracownię brachyterapii

Brachyterapia to technika radioterapii polegająca na napromienianiu zmian nowotworowych przez umieszczenie źródła promieniowania bezpośrednio w guzie lub jego sąsiedztwie. Stanowi ona samodzielną metodę leczenia onkologicznego, ale może być także jednym z etapów leczenia wielospecjalistycznego.

Funkcjonująca w BCO pracownia brachyterapii została przebudowana, unowocześniona i doposażona m.in. w nowy tomograf komputerowy do planowania leczenia. Obecne jej wyposażenie pozwala na realizację precyzyjnych i nowoczesnych technik miejscowego leczenia nowotworów przy użyciu promieniowania jonizującego.

- Ze względu na epidemię nasze miasto znalazło się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, co zmusza nas do przyglądania się każdej wydawanej złotówce. Są jednak takie sfery naszego życia, na których nie można oszczędzać. Do nich bez wątpienia zalicza się opieka zdrowotna. A tu mówimy o pacjentach dotkniętych chorobami nowotworowymi, czyli takich, którzy bez właściwej terapii często nie mają szans na ratunek – podkreśla prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.