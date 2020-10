Bielsko-Biała: Budowa spalarni podzieliła mieszkańców

Czy u stóp Błatniej w Beskidzie Śląskim, bielskiej dzielnicy Wapienica, powstanie spalarnia odpadów? To bardzo możliwe. Na sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, która odbyła się we wtorek, przedstawiono analizę, w której brano pod uwagę kilka lokalizacji, w których mógłby powstać tego typu obiekt. Jako najlepsze miejsce wybrano właśnie Wapienicę. To podzieliło mieszkańców miasta.

Bielsko-Biała podzielone - chodzi o spalarnie śmieci (Google Maps)