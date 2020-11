Mysłowice. Śmiertelne potrącenie. Zginął 80-letni mężczyzna

Do zdarzenia doszło w czwartek. Około godziny 17.00 na ul. 3-go Maja doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego.

W Mysłowicach śmiertelne potrącenie

Niebezpieczne śląskie drogi

Niestety nie był to jedyny wypadek w regionie, w którym pieszy poniósł śmierć. Tylko w listopadzie na śląskich drogach było aż sześć takich wypadków. Do jednego z nich doszło m.in. kilka dni temu w Będzinie. Przechodząca przez ulicę na oznakowanym przejściu dla pieszych 51-letnia mieszkanka miasta, została potrącona przez nadjeżdżające bmw. W następstwie odniesionych obrażeń piesza zmarła. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną potrącenia była nadmierna prędkość, z jaką poruszał się 36-letni kierowca auta.

Policjanci apelują więc do pieszych, aby pamiętali o swoim bezpieczeństwie i zadbali o to, aby być widocznym. Kamizelka odblaskowa, breloczek, opaska, czy nawet zwykła latarka sprawią, że poruszając się przy słabo oświetlonej drodze, będą oni lepiej widoczni dla nadjeżdżającego kierowcy. Co prawda przepisy ruchu drogowego nie nakładają obowiązku używania kamizelek i elementów odblaskowych w obszarze zabudowanym, jednakże w dużym stopniu poprawiają one widoczność, dając kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej zdrowie i życie