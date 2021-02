Śląsk. Przywykliście do opłat w ”okienku”? Czas na zmiany

Czy aż tak bardzo przez pandemię koronawirusa przywykliśmy do zdalnych działań, by rezygnować z długoletnich przyzwyczajeń? Czy po prostu powoli odchodzimy od tego, co zajmuje nam więcej czasu, którego coraz częściej nie mamy?

Urzędy Skarbowe na Śląsku rezygnują z obsługi przy "okienku" Źródło: money.pl , Fot: Rafał Parczewski