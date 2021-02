Katowice. Biżuteria z przemytu po okazyjnej cenie! Tylko w Krajowej Administracji Skarbowej

Śląska KAS sprzedaje wyroby ze złota - łańcuszki, pierścionki z kamieniami, sygnety, bransoletki i kolczyki. Biżuteria wiele lat temu została zatrzymana podczas kontroli celnej na przejściu granicznym w Cieszynie Boguszowicach. - Złotych wyrobów jubilerskich do odprawy celnej nie zgłosił obywatel Turcji. Po zakończeniu postępowania biżuteria trafiła do sprzedaży. Według opinii rzeczoznawcy, obecnie jej wartość wynosi ponad 232 tysięcy złotych. Wartość wywołania to 75 procent wartości szacunkowej, czyli ponad 174,1 tysięcy złotych - wyjaśniła nadkomisarz Grażyna Kmiecik z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach