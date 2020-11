Śląsk. Miał zakaz prowadzenia pojazdów i był pijany. Rajd skończył w rowie

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 21.00 na ulicy Długiej pomiędzy miejscowościami Łubie a Księży Las. Kierowca bmw wpadł do przydrożnego rowu, kompletnie niszcząc auto. Niezbędna była pomoc medyczna, ponieważ mężczyzna miał rozbitą głowę.

Na miejscu policjanci ustalili, że 23-letni kierowca nie zachował należytych środków ostrożności, stracił panowanie nad autem i wpadł do przydrożnego rowu. Mężczyzna odniósł obrażenia głowy i musiał trafić do szpitala. Więcej szczęścia miał pasażer pojazdu, który po wykonanych czynnościach mógł pojechać do domu.

Zanim kierowca trafił do szpitala, policjanci sprawdzili jego stan trzeźwości . Szybko wyszło na jaw, że przyczyną utraty panowania nad samochodem był alkohol we krwi mężczyzny. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mieszkaniec powiatu gliwickiego miał w organizmie ponad promil alkoholu.

Śląsk. Kierowca bmw wpadł do rowu, miał zakaz prowadzenia pojazdów

Sprawca trafił do szpitala. Tam pobrano mu krew do badań. Kiedy wróci do zdrowia, usłyszy zarzuty i odpowie przed sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i złamanie sądowego zakazu grozi mu wysoka grzywna i do 5 lat więzienia.