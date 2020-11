Jastrzębie Zdrój. Prowadził pod wpływem alkoholu, ukrył się przed policją za kartonowymi pudłami

Jak informuje policja, w czwartek koło godziny 15.20 oficer dyżurny komendy w Jastrzębiu Zdroju otrzymał zgłoszenie od przypadkowego świadka, że jedzie ulicą Broniewskiego, a przed nim dziwnie porusza się motorowerzysta . Pojazd jedzie „wężykiem” od krawężnika do krawężnika. Istniało podejrzenie, że kierujący może być nietrzeźwy. Na miejsce ruszył patrol ruchu drogowego.

W Jastrzębiu Zdroju dziwna kryjówka pijanego kierowcy

Świadek widząc, że kierujący chce zjechać do swojej posesji, zajechał mu drogę. Mężczyzna do czasu przyjazdu mundurowych próbował zatrzymać kierującego, jednakże ten pod pretekstem zaparkowania swojego pojazdu uciekł do domu. Mundurowi natychmiast udali się pod wskazany adres i wraz z jednym z mieszkańców tej posesji przeszukali dom. Poszukiwanego znaleźli dopiero na strychu, ukrytego za stertą kartonowych pudeł. Badanie alkomatem wykazało prawie 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Gdyby nie czujność i szybkie działanie świadka, nie wiadomo jak zakończyłaby się dalsza jazda nieodpowiedzialnego 45-latka.