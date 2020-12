Śląsk. Jeleśnia suszy obawiać się nie musi

- Powszechny dostęp do odpowiedniej jakości wody to jedna z najważniejszych potrzeb mieszkańców, o które dba gmina oraz jeden z priorytetów Żywca Zdroju w strategii zrównoważonego rozwoju firmy – podkreśliła rzeczniczka firmy Martyna Węgrzyn. Samorząd otrzymał studnie oraz budynek pompowni.

- Jest już sporządzony akt notarialny użyczenia. Ujęcia na razie nie są podłączone do naszej sieci, ale leżą na trasie wodociągu gminnego. Jeśli pojawią się braki, to będziemy mogli czerpać z tych źródeł, by zapewnić zaopatrzenie. Zadeklarowaliśmy, że podłączymy się w ciągu pięciu lat. W tej chwili mamy dobre zaopatrzenie w wodę. Gdyby jednak wystąpiła susza, to będziemy dysponowali awaryjnym zasilaniem wodociągu. Za 20 lat ujęcia przejdą na własność gminy – powiedziała wicewójt Jeleśni.