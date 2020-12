Katowice. Za 50 milionów Dolina Pięciu Stawów zmieni wygląd

Rewitalizacja Doliny Pięciu Stawów to największy, kompleksowy zielony projekt realizowany w Katowicach w ostatnich latach. Miasto ogłosiło przetarg na dokumentację budowlano-wykonawczą tej inwestycji.

- Dolina Pięciu Stawów jest mocno zaniedbana, a przecież ma olbrzymi potencjał, by stać się miejscem na miarę cieszącej się wielką popularnością Doliny Trzech Stawów. Dlatego w nowej umowie z mieszkańcami zobowiązałem się, że wykonamy kompleksową rewitalizację tego miejsca – mówi prezydent Marcin Krupa. - Ogłoszony przetarg pozwoli nam wyłonić projektanta tej ważnej rewitalizacji już w przyszłym roku, a z pierwszych zrewitalizowanych przestrzeni mieszkańcy będą mogli skorzystać w 2024 roku – dodaje.

Katowice rozpisały przetarg

Punktem wyjścia przy rewitalizacji będzie "Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania terenów w okolicy stawów Morawa, Borki i Hubertusy", opracowana przez inżynierów z firmy "AMAYA ARCHITEKCI Agnieszka Majewska". Uwzględnia ona wskazówki mieszkańców Katowic w ramach przeprowadzonych wcześniej konsultacji społecznych. Największymi atutami tego obszaru są: natura, czysta woda w stawach, cisza, zieleń, możliwość kąpieli oraz istnienie harcerskiej stanicy żeglarskiej. Oferty projektów są przyjmowane do 4.02.2021 roku. Po zakończeniu procedury przetargowej zostanie podpisana umowa z wykonawcą, który będzie miał 14 miesięcy na wykonanie projektu inwestycji. Po opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej będzie możliwy wybór wykonawcy, który zgodnie z harmonogramem powinien rozpocząć prace na przełomie I/II kwartału 2023 roku. Ze względu na skalę tej inwestycji, prace będą realizowane w etapach, tak by mieszkańcy możliwie szybko mogli zacząć korzystać z kolejnych zrewitalizowanych przestrzeni.

Co zmieni się w Dolinie Pięciu Stawów w Katowicach?

Zgodnie z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną, przy stawie Borki powstaną dwie plaże rekreacyjne i molo prowadzące do wyspy w zachodniej części stawu. W strefie przybrzeżnej powstaną m.in. toalety, przebieralnie, natryski, boisko do siatkówki plażowej czy krąg grillowy. Z kolei w strefie wypoczynku zainstalowany zostanie monitoring i nowe oświetlenie. Zamontowane zostaną ławki, kosze na śmieci, a sam staw zostanie wyczyszczony z szuwarów.

Największe zmiany obejmą staw Morawa i jego nadbrzeże. Morawa zostanie połączona z Borkami kanałem, który znacząco zwiększy możliwości w zakresie rekreacyjnego korzystania z kajaków i łódek. Na północnym brzegu Morawy powstanie plaża rekreacyjna, boisko do siatkówki plażowej, toalety, przebieralnie i natryski. Wzdłuż całego wschodniego brzegu (równolegle do torów tramwajowych) powstanie drewniana promenada spacerowa, która połączy północną część stawu z południową. Na południowym brzegu, przy stanicy harcerskiej, powstanie kolejna plaża z pełnym zapleczem dla jej gości oraz miejsce na punkt gastronomiczny. Na północno-zachodnim brzegu Morawy powstanie krąg grillowy oraz miejsce do przeprowadzania lekcji w terenie.