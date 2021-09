Śląsk. Elektromobilność, transport zbiorowy i czyste powietrze – Katowice zaraz po Warszawie

Katowice zostały także docenione za działania na rzecz jakości powietrza. To właśnie tu, jako jednym z niewielu miast w kraju, nie ma limitów na dotacje do wymiany kotłów. Można liczyć na dofinansowanie nawet do 10 tys. zł. W zeszłym roku na wymianę starych kotłów w mieście przeznaczono ponad 10 mln zł. Dzięki dofinansowaniu udało się wymienić wtedy ponad 1100 "kopciuchów".