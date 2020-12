Śląsk. Do Wisły wciąż tylko autobusem. Pociągiem dopiero w nowym roku

PKP PLK zapowiadała pod koniec listopada, że do Wisły będzie można dojechać koleją już od 13 grudnia. Katarzyna Głowacka z PKP Polskich Linii Kolejowych w poniedziałek podała jednak, że przesunięcie terminu na 3 stycznia ma związek z budową nowego systemu sterowania, którą realizuje firma Trakcja SA.

Głowacka dodała, że z początkiem marca przyszłego roku rozpocznie się rewitalizacja odcinka ze Skoczowa do Wisły Głębców. Pociągi dojadą tylko do Skoczowa. Do Wisły pasażerowie będą przewożeni zastępczą komunikacją autobusową.