Rybnik. Zarzut usiłowania zabójstwa dla nożownika

Do zajścia doszło we wtorek, 20 kwietnia, wieczorem niedaleko wybiegu dla psów przy ulicy Sztolniowej. - Podczas spaceru z psem grupa osób spotkała mężczyznę, który zaczepiał pupila należącego do 28-latka. Kiedy zwrócono mu uwagę, aby nie drażnił psa, mężczyzna odszedł. Po pewnym czasie awanturnik wrócił na miejsce i zaatakował 28-latka dwoma nożami, zadając ciosy w klatkę piersiową, ramię oraz udo. Ponadto rybniczanin chciał również ugodzić nożem 30-latka, który stanął w obronie znajomego. Na szczęście nie trafił - opisywała przebieg zdarzenia rybnicka komenda.