Rybnik. Województwo wsparło szpital, powstanie ośrodek onkologii

- To co deklarowaliśmy podczas okrągłego stołu poświęconego sytuacji rybnickiego szpitala, dzisiaj się materializuje, również dzięki radnym województwa śląskiego, szczególnie z tego okręgu – powiedział marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski. - To długo oczekiwana pomoc. Da nam pewien oddech, pomoże szpitalowi, bo borykamy się bardzo z problemami finansowymi. Potrzeby są przeogromne – dodał dyrektor szpitala Ewa Fica, dziękując władzom województwa za wsparcie.