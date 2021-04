Śląsk. Jastrzębie Zdrój zyska połączenie kolejowe? Na razie są plany

Projekt ten, który przeszedł do drugiego etapu Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej "Kolej +" do 2028 r., wymaga przygotowania takiego opracowania. Władze regionu, które zgłosiły projekt, przewidują skierowanie ze swojego budżetu na studium planistyczno-prognostyczne w br. 1,6 mln zł, a w 2022 r. - 0,4 mln zł.

To jeden z kilkunastu projektów z woj. śląskiego, które znalazły się z II etapie programu Kolej Plus; zdecydowana większość z nich dotyczy obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i wiąże się z projektem Kolei Metropolitalnej (w tym wypadku środki na przygotowanie wymaganych studiów planistyczno-prognostycznych zapewnia GZM).

Śląsk. Są pieniądze za zaplanowanie linii kolejowej do Jastrzębia Zdroju

Jednocześnie od początku tego roku przetarg na wstępną dokumentację dla budowy odcinka nowej linii kolejowej w woj. śląskim, łączącej Katowice z Ostrawą, z połączeniem do Jastrzębia-Zdroju, prowadzi spółka CPK. Chodzi o opracowanie tzw. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla projektu Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa – Ostrawa.

Projekt ten ma obejmować odcinek przyszłej linii kolejowej nr 170 pomiędzy przystankiem Katowice Piotrowice lub Katowice Podlesie (w zależności od wyboru wariantu) i granicą państwa, przedłużenie po stronie czeskiej w kierunku Ostrawy oraz odcinek linii kolejowej Jastrzębie-Zdrój – Wodzisław Śląski wraz z odgałęzieniami do planowanej stacji Jastrzębie-Zdrój Centrum i w kierunku Rybnika.

Jak zapisano w dokumentacji przetargowej CPK podstawowe cele projektu to: utworzenie szybkiego połączenia pomiędzy Katowicami i Ostrawą - będącego połączeniem polskiej i czeskiej sieci kolei dużych prędkości, umożliwiającego uruchamianie szybkich połączeń kolejowych do Pragi, Bratysławy, Budapesztu i Wiednia; a także włączenie do sieci kolejowej Jastrzębia-Zdroju – największego miasta w Polsce pozbawionego połączeń kolejowych.