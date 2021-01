Bieruń Nowy. Za ponad 6 milionów zmienią zaniedbany dworzec kolejowy w nowoczesne centrum przesiadkowe

Modernizacja starego budynku dworca i przystosowanie go do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum przesiadkowego to ostatnie z zadań, które nie zostało jeszcze zrealizowane. Inwestycja w stosunku do pierwotnych planów jest opóźniona o prawie rok. Powodem były przedłużająca się procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca odebrał już jednak plac budowy i obecnie realizuje roboty rozbiórkowe. Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj-wybuduj przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane Mazur Sp. z.o.o Sp.k. oraz Firma Budowlana MAZUR Sławomir Mazur. Koszt inwestycji to 6 789 600,00 zł.